Jalgaon Milk Union Election : सासू-सासऱ्याच्या पॅनलविरुद्ध सुनेचा प्रचार

जळगाव : जिल्हा दूध संघाच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीत आता प्रचाराची जोरदार रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सासू-सासऱ्यांच्या पॅनलविरुद्ध सुनेचा प्रचार सुरू असल्याने या निवडणुकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनाच्या महाविकास आघाडीचे एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार पॅनल आहे, तर भाजप-शिंदे गटप्रणीत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी पॅनल आहे. श्री. खडसे यांच्या सून रक्षा खडसे या भाजपच्या खासदार असून, त्या भाजपप्रणीत पॅनलचा प्रचार करीत आहेत. (Jalgaon Milk Union Election Daughter in law raksha khadse campaign against father in law eknath khadse panel Jalgaon News)

जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत एकनाथ खडसे यांच्या सहकार पॅनलविरुद्ध मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील यांच्यात लढत आहे. दोन्ही पॅनलचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. एकनाथ खडसे प्रत्यक्ष मैदानात नाहीत. मात्र, त्यांच्या पत्नी व जिल्हा दूध संघाच्या विद्यमान अध्यक्षा मंदाकिनी खडसे मैदानात आहेत. एकनाथ खडसे यांनी भारतीय जनता पक्षाला राम-राम करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असला, तरी त्यांच्या सून रक्षा खडसे भाजपमध्येच आहेत.

त्या रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार आहेत. जिल्हा दूध संघात सासू मंदाकिनी खडसे व सासरे एकनाथ खडसे यांचे सहकार पॅनल आहे. त्या पॅनलविरुद्ध त्या भाजप-शिंदे गटाच्या मंत्री गिरीश महाजन व मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी पॅनलचा प्रचार करीत आहेत. मुक्ताईनगर मतदारसंघात शेतकरी पॅनलच्या झालेल्या मेळाव्यात खासदार रक्षा खडसे म्हणाल्या, की मला सहकार क्षेत्राचा जास्त अनुभव नसल्याने त्यासंदर्भात मला जास्त बोलता येणार नाही. शेतकऱ्यांना मजबूत करायचे असेल, तर एक चांगले व्यवस्थापन जिल्हा दूध संघावर देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकरी विकास पॅनलला जास्तीत जास्त मतांनी निवडून द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.

