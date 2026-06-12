Jalgaon MPSC Exam : जळगावात MPSC परीक्षेसाठी कडक सुरक्षा, लागू झाली 'ही' नियमावली; कॉपीमुक्त अभियानासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये!

जळगाव : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवारी (ता. १४) होणाऱ्या महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले (Jalgaon MPSC Exam) आहेत. परीक्षा काळात गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..जळगाव शहरात या परीक्षेसाठी एकूण ३२ परीक्षा उपकेंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. परीक्षेदरम्यान कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी हे आदेश जारी केले आहेत..आदेशानुसार, १४ जूनला परीक्षा सुरू झाल्यापासून परीक्षा संपेपर्यंत सर्व परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात सर्वसामान्यांना प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, परीक्षार्थी, परीक्षा कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी, तसेच पोलिस व होमगार्ड यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे..Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!.याशिवाय, सर्व परीक्षा उपकेंद्रांच्या १०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स दुकाने परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन करावे, असे आवाहन अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.