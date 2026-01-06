जळगाव

Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा वर पुन्हा भाजपचाच झेंडा फडकणार ? महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आत्मविश्वास वाढला

Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव मनपा निवडणुकीत महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने विजयाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.बिनविरोध विजयी उमेदवारांमध्ये भाजपचे ४ आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे ४ नगरसेवक आहेत.
BJP and Shiv Sena (Shinde faction) leaders celebrate as Mahayuti candidates are elected unopposed in the Jalgaon Municipal Corporation elections.

Yashwant Kshirsagar
जळगाव मनपा निवडणूक महायुतीचे आठ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. ज्यामध्ये भाजप 4, तर शिवसेना शिंदे गटाच्या 4 जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे मतदानापूर्वीच महायुतीने विजयाचा गुलाल उधळला असल्याचे बोलले जात आहे.

