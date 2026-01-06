Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा वर पुन्हा भाजपचाच झेंडा फडकणार ? महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आत्मविश्वास वाढला

जळगाव मनपा निवडणूक महायुतीचे आठ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. ज्यामध्ये भाजप 4, तर शिवसेना शिंदे गटाच्या 4 जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे मतदानापूर्वीच महायुतीने विजयाचा गुलाल उधळला असल्याचे बोलले जात आहे. .भारतीय जनता पार्टीच्या उज्वला बेंडाळे, दीपमाला काळे, विशाल भोळे, विरेन खडके हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर शिवसेना शिंदे गटाचे गौरव सोनवणे, प्रतिभा देशमुख, सागर सोनवणे, मनोज चौधरी, हे देखील बिनविरोध झाले आहेत..महापालिकेची स्थापनाउत्तर महाराष्ट्रातील महत्वाचे शहर असलेल्या जळगावची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जळगाव महानगरपालिकेने २१ मार्च २००३ रोजी स्थापना होऊन आज २२ वर्षे पूर्ण केली आहेत. या कालावधीत शहराने अनेक महापौर पाहिले, विविध विकासकामे अनुभवली आणि हे शहर राजकीय बदलांचा साक्षीदार राहिले आहे..महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या महिला महापौर म्हणून श्रीमती आशा दिलीप कोल्हे यांना बहुमान मिळाला, तर अब्दुल करीम सालार हे पहिले उपमहापौर झाले..सुमारे ६८.७८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या महापालिकेची जबाबदारी शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधा पुरवणे आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या ४.६० लाखांच्या आसपास होती, जी आज आणखी वाढली आहे..२०१८ च्या निवडणुकीत भाजपचा दणदणीत विजयमहानगरपालिकेच्या शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१८ मध्ये झाल्या. एकूण ७५ जागांसाठी झालेल्या या लढतीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) ५७ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली होती. यापूर्वी गेल्या ४० वर्षांपासून शिवसेनेचे नेते सुरेश जैन यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना सत्तेत होती. मात्र, भाजपने आपली ताकद पणाला लावून शिवसेनेचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला..Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपात निवडणुकीपूर्वीच महायुतीचा गुलाल; १२ जागांवर ऐतिहासिक बिनविरोध विजय!.२०१८ चे अंतिम निकाल :भाजप (BJP) : ५७ जागाशिवसेना (Shiv Sena) : १५ जागाAIMIM : ३ जागाकाँग्रेस (Congress) : ० जागाराष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) : ० जागा.आगामी निवडणुकीकडे लक्षसध्या महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी) आणि महाविकास आघाडी यांच्यात चुरस निर्माण होईल, अशी चर्चा आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये महायुतीला बिनविरोध यश मिळाले आहे, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.जळगाव शहराचा इतिहास खानदेशच्या समृद्ध परंपरेशी जोडलेला आहे. महानगरपालिकेने गेल्या २२ वर्षांत शहराला आधुनिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील निवडणुकीत कोणती नवी दिशा मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.