Jalgaon Municipal Election Results : कोल्हे कुटुंबाचा भावनिक आणि ऐतिहासिक विजय, तुरुंगातून निवडणूक लढवली; आई, मुलगा अन् नातू एकाच वेळी विजयी

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असताना जळगाव महानगरपालिकेत एक अनोखी आणि भावनिक घटना घडली आहे. शिवसेना (शिंदे गट) चे माजी महापौर ललित कोल्हे यांनी कारागृहातून निवडणूक लढवून प्रभाग क्रमांक ११ मधून दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांच्यासोबतच त्यांची आई सिंधुताई कोल्हे आणि मुलगा पियुष कोल्हे यांनीही अनुक्रमे प्रभाग ११ आणि प्रभाग ४ मधून विजय प्राप्त केला आहे. कोल्हे कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांच्या या विजयामुळे समर्थकांमध्ये मोठा जल्लोष पाहायला मिळाला..बोगस कॉल सेंटर चालविल्याचा आरोपललित कोल्हे हे बोगस कॉल सेंटर चालविल्याच्या आरोपाखाली अटकेत आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांना अटक झाली असून, सध्या ते नाशिक कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पुरेशी जागा नसल्याने जळगाव तुरुंगातून नाशिकला हलवण्यात आले होते. तरीही त्यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल करून निवडणूक लढवली आणि मतदारांच्या प्रेमाने विजय मिळवला. पूर्वी मनसे, भाजप आणि खान्देश विकास आघाडी अशा राजकीय प्रवासानंतर ते आता शिंदे गटाच्या शिवसेनेत स्थिरावले आहेत..Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा वर पुन्हा भाजपचाच झेंडा फडकणार ? महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आत्मविश्वास वाढला .सत्याचा विजयविजयानंतर माध्यमांशी बोलताना ललित कोल्हे यांच्या पत्नी आणि शिवसेना नेत्याही सरिता कोल्हे या भावूक झाल्या. त्यांनी आपल्या मुलाची गळाभेट घेत अश्रू अनावर केले. सरिता कोल्हे म्हणाल्या, "माझे पती तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर अतिशय घृणास्पद आरोप करण्यात आले होते. पण आज आमच्या मतदारांनी मतांच्या रूपाने आशीर्वाद दिला आहे. हा विजय सत्याचा आणि जनतेच्या प्रेमाचा आहे." त्या पुढे म्हणाल्या की, ललित कोल्हे अटकेत गेल्यापासून कुटुंबाने चप्पल घालण्याचे व्रत घेतले होते. "आम्ही चप्पल घातल्या नव्हत्या, पण जनतेने सर्व शक्य केले," असे त्या म्हणाल्या..जळगाव महानगरपालिकेच्या ७५ जागांपैकी १२ जागा बिनविरोध आल्या होत्या, तर उर्वरित ६३ जागांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान झाले. आज मतमोजणी दरम्यान कोल्हे कुटुंबाचा हा विजय राज्यभर चर्चेत आहे. हा निकाल महायुतीतील शिवसेना शिंदे गटासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.