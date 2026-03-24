Jalgaon Crime : कौटुंबिक वादाचा भयानक शेवट! साक्रीच्या तरुणाने पिंपळनेरमध्ये येऊन पत्नीवर केला जीवघेणा हल्ला; दोघांत असं काय घडलं?

पिंपळनेर (जळगाव) : घरगुती वादातून संतापाच्या भरात पतीने थेट सासरी येत पत्नीवर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केला. ही घटना पिंपळनेरमध्ये सोमवारी (ता. २३) घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले (husband attacks wife in Jalgaon village) असून, पोलिसांनी संशयिताच्या शोधासाठी मोहीम हाती घेतली आहे..मळगाव (ता. साक्री) येथील रहिवासी गोरख महाले याचा विवाह पिंपळनेर येथील रामनगर भागात राहणारी यशोदा (वय २५) हिच्यासोबत झाला होता. दांपत्याला एक वर्षाचा मुलगा आहे. मात्र, पती-पत्नीमध्ये काही दिवसांपासून वाद सुरू असल्याने यशोदा माहेरी राहत होती..सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास गोरख महाले पिंपळनेरात आला. पत्नी घरात एकटी असल्याचा फायदा घेत त्याने कोयत्यासारख्या धारदार शस्त्राने तिच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात यशोदाच्या डोक्यासह शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. हल्ल्यानंतर संशयिताने घटनास्थळावरून दुचाकीवरून पळ काढला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक संजय बांबळे, सहायक निरीक्षक किरण बर्गे व पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. गंभीर जखमी यशोदाला तातडीने धुळे येथे हलविले असून, तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, संशयित गोरख महाले याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके रवाना केली आहेत.