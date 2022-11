By

जळगाव : कुटुंबीय घराबाहेर पडताच सुप्रीम कॉलनीतील २६ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. २४) सकाळी साडेदहाला घडली. विकास सुनील नरसाळे (वय २६) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

विकास नरसाळे सुप्रीम कॉलनीतील पाण्याच्या टाकीजवळ कुटुंबीयांसह वास्तव्याला होता. गुरुवारी सकाळी मोठा भाऊ कामावर निघून गेला, तर वडील बाहेरगावी आणि आई बँकेत पैसे भरण्यासाठी गेल्याने विकास नरसाळे घरात एकटाच होता. ( Jalgaon suicide case Mother open Door she saw Dead body of child Jalgaon News)

त्याने दोरीने गळफास घेऊन मृत्यूला कवटाळले. आई अनिलाबाई नरसाळे बँकेतून घरी आल्यावर मुलाने गळफास घेतल्याचे उघडकीस आले. मुलाचा मृतदेह पाहून त्यांनी हंबरडा फोडला. आत्महत्येचे कारण कळू शकले नाही.

घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसीचे पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी धडकले. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. विकासच्या पश्चात आई, वडील, मोठा भाऊ असा परिवार आहे.

