Jalgaon :खडसेंच्या घरात चोरी! ५ तोळं सोनं आणि ३५ हजार लंपास; एकनाथ खडसे म्हणाले, जळगावात पोलिसांचा धाक राहिला नाही

Eknath Khadse House Robbery : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमधील घरात चोरीची घटना घडलीय. यावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ खडसे यांनी पोलिसांचा धाक जिल्ह्यात राहिला नसल्याचं म्हटलंय.
House Robbery: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमधील बंगल्यात चोरी झाल्याची घटना घडलीय. जळगाव शहरात शिवराम नगर भागात मुक्ताई नावाचा त्यांचा बंगला आहे. या बंगल्यात चोरट्यांनी डल्ला मारत ६ ते ७ तोळे सोने आणि ३५ हजारांची रोकड लंपास केली असल्याची माहिती समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास केला जात आहेत.

