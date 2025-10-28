Jalgaon :खडसेंच्या घरात चोरी! ५ तोळं सोनं आणि ३५ हजार लंपास; एकनाथ खडसे म्हणाले, जळगावात पोलिसांचा धाक राहिला नाही

House Robbery: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमधील बंगल्यात चोरी झाल्याची घटना घडलीय. जळगाव शहरात शिवराम नगर भागात मुक्ताई नावाचा त्यांचा बंगला आहे. या बंगल्यात चोरट्यांनी डल्ला मारत ६ ते ७ तोळे सोने आणि ३५ हजारांची रोकड लंपास केली असल्याची माहिती समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास केला जात आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, एकनाथ खडसे सध्या मुक्ताईनगर इथं कुटुंबियांसह वास्तव्यास आहेत. यामुळे जळगावातला त्यांचा बंगला बंद होता. तिथं असणारे कर्मचारी नेहमीप्रमाणे बंगल्याची पाहणी करण्यासाठी गेले असता घराचं कुलुप तोडण्यात आल्याचं दिसलं. तर घरातलं सामानही अस्ताव्यस्त होतं. चोरी झाल्याचा संशय येताच त्यानं खडसे यांना माहिती दिली..Gold Rates Today : सोनं १० हजारांनी स्वस्त, चांदीच्या भावातही ३३ हजारांची घसरण; आज काय आहेत दर?.एकनाथ खडसे यांनी पोलिसांना चोरीच्या घटनेची माहिती देताच पोलीस घटनास्तळी दाखल झाले. खडसे यांनी सांगितलं की, रात्री घरफोडीची घटना घडलीय. बंगल्यातल्या सगळ्या खोल्यांची कुलुपं तोडण्यात आली आहेत. बंगल्यातील काही साहित्याचीही चोरी झालीय. खाली आमचे नातेवाईक राहतात त्यांचे पाच तोळे सोने चोरीला गेलंय. जळगावात पोलिसांचा धाक उरला नाही. चोऱ्या, दरोडे यांसारख्या घटना सातत्यानं होत असल्याचंही खडसे म्हणाले..जळगावात दोन नंबरचे धंदे वाढले आहेत. पोलिसांवर यावरून काही टीका केली, बोललं तर स्थानिक मंत्री माझीच टिंगलटवाळी करतात. काहीतरी वेगळा अर्थ काढतात. मात्र घटनेचे गांभीर्य पोलिसांना आणि सरकारला नाही अशा शब्दात एकनाथ खडसे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय..काही दिवसांपूर्वी मुक्ताईनगर परिसरात तीन पेट्रोल पंपावर दरोडे टाकल्याची घटना घडली होती. यात केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मालकीच्या पेट्रोल पंपाचाही समावेश होता. चोरट्यांनी १ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केल्याचं समोर आलं होतं. यानंतर पोलिसांनी वेगानं तपास करत काही जणांना अटकही केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.