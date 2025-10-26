जळगाव

रीलच्या नादात गमावला जीव, ट्रेनच्या धडकेत १८ वर्षांच्या दोन तरुणांचा मृत्यू; जळगाव हादरलं

Jalgaon Accident News : जळगावमध्ये पाळधी गावात अहमदाबाद एक्सप्रेसची धडक बसून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झालाय. कानात हेडफोन घालून ते ट्रॅकवर रील शूट करत होते. दोघांचेही मृतदेह छिन्नविछिन्न झाले होते.
Reel Shooting on Track Turns Tragic Two Boys Hit by Train in Jalgaon

Reel Shooting on Track Turns Tragic Two Boys Hit by Train in Jalgaon

Esakal

सूरज यादव
Updated on

रील बनवण्याच्या नादात जळगावमध्ये दोन तरुणांचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाला आहे. रेल्वे रुळावर बसून रील बनवणं तरुणांच्या जीवावर बेतलं. जळगावच्या पाळधी गावात ही घटना घडलीय. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल झाला होता. मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत रुळावर पडले होते.

Loading content, please wait...
Jalgaon
accident
accident news
railway
instagram

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com