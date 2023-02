Jalgaon Crime News : 5 वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल; आरोपीला 7 वर्षे सश्रम कारावास

जळगाव : दुपारच्या सुमारास झोपलेल्या महिलेच्या (Women) घरात जबरदस्तीने प्रवेश करून तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. (Judgment of Physical abuse case after 5 years Accused sentenced to rigorous imprisonment for 7 years jalgaon news)

दाखल गुन्ह्यातील संशयित आरोपी किशोर कडू ढगे याच्याविरुद्ध जिल्‍हा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात गुन्हा सिद्ध होऊन न्यायालयाने सात वर्ष सश्रम कारावासाची सोमवारी शिक्षा सुनावली.

एरंडोल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत, तसेच तालुक्यातील एका गावात पीडिता वास्तव्यास असून, (ता. २ मार्च २०१८) घरात झोपलेली असताना किशोर ढगे हा तिच्या घरात जबरदस्तीने शिरला. तसेच तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला.

त्यानंतर ही घटना कोणाला सांगितल्यास पुन्हा शारीरिक अत्याचार करण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी एरंडोल पोलिस ठाण्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दाखल गुन्ह्यात तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

खटल्याचे कामकाज जिल्हा अति सत्र न्यायाधीश एस. आर. पवार यांच्या न्यायालयासमोर सुरू होते. सरकार पक्षाकडून सहा साक्षीदार तपासण्यात आले.

साक्षीदारांच्या साक्ष, प्राप्त पुरावे आणि पोलिस तपासात संशयिताविरुद्ध दाखल गुन्ह्यातील दोषारोप सिद्ध झाल्याने किशोर ढगे याला दोषी ठरवीत त्याला सात वर्ष सश्रम कारावास आणि हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

सरकार पक्षाकडून अति. शासकीय अभियोक्ता रमाकांत सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले. याकामी पैरवी अधिकारी म्हणून हर्षवर्धन सपकाळे यांनी सहकार्य केले.

