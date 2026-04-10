जळगाव : मुलींच्या शिक्षणाचा व भविष्याचा विचार करून राज्य सरकारने ''लेक लाडकी'' योजना (Ladki Scheme Maharashtra) सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील लाभार्थी मुलींना मिळत आहे. जिल्ह्यातील २ हजार ६५१ लाडक्या लेकींच्या बँक खात्यावर १ कोटी ३२ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी डीबीटीद्वारे थेट जमा करण्यात आला आहे..राज्य सरकारने लेक लाडकी योजना १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू केली आहे. सदर योजनेंतर्गत जन्माला आलेल्या मुलींना आर्थिक लाभ दिला जात असतो. मुलींना जन्मापासून ते १८ वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत पाच टप्प्यात १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो..हा निधी यात मुलीचा जन्मानंतर ५ हजार रुपये, पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५ हजार रुपये असा निधी मिळतो. याचा जिल्ह्यातील मुलींना दिला जात आहे..दोन हजार प्रस्तावांना निधी देणे बाकीलेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंगणवाडीमध्ये याची नोंद करावी लागते. त्यानुसार ४ हजार ६९२ लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यापैकी २ हजार ६५१ मुलींच्या खात्यात हप्ता जमा झाला आहे. तर उर्वरित २ हजार ४१ लाभार्थ्यांना शासनाकडून निधी आल्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे..लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढलेक लाडकी योजना सुरू केल्यानंतर जिल्ह्यात योजनेतील लाभार्थी संख्येत वाढ होत आहे. जिल्ह्यातील ३ हजार ९४४ अंगणवाड्यांमधून आतापर्यंत १५ हजारपेक्षा अधिक मुलींची नोंदणी झाली आहे. यापैकी ९ हजार ९४१ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला होता. आता त्यात २ हजार ६५१ मुलींची भर पडली आहे. या मुलींच्या खात्यात १ कोटी ३२ लाख रूपयांचा पहिला हप्ता जमा झाला आहे.