Ram Lalla Pran Pratishtha : हिंदू अस्मितेचा हुंकार अखेर निनादला..!

"सुमारे पाचशे वर्षांच्या रक्तरंजित आणि न्यायालयीन कायदेशीर लढाईनंतर सोमवारी, २२ जानेवारी २०२४ ला अयोध्येत प्रभू श्रीरामाच्या भव्य मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होत आहे. जगभरातील हिंदूंसाठी हा दिवस ऐतिहासिक आहे. कारण या दिवशी तमाम हिंदूंच्या अस्मितेचा हुंकार संपूर्ण जगात निनादणार आहे."- उदय भालेराव, जळगाव (कारसेवक)

