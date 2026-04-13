Leopard Entered Muktainagar : अवघ्या 5 फुटांवरून बिबट्यावर डागले दोन अचूक 'डॉट'; हातात काठी घेऊन स्वतः आमदार मैदानात, मुक्ताईनगरमध्ये बिबट्याला कसं पकडलं?

मुक्ताईनगर (जळगाव) : येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात रविवारी (ता. १२) सकाळी बिबट्याने शिरकाव केला. सुरुवातीला शहरात वाघ आल्याची अफवा पसरली (Leopard Entered Muktainagar) होती. मात्र, तो अंदाजे २ वर्षे वयाचा मादी जातीचा बिबट्या असल्याचे स्पष्ट झाले. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः लाठी हातात घेऊन वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमसोबत मैदानात उतरत दाखवलेल्या धाडसामुळे आणि वन विभागाच्या परिश्रमामुळे बिबट्याला दोन तासांच्या थरारानंतर जेरबंद करण्यात आले..रविवारी सकाळी नऊच्या सुमारास मुक्ताईनगर शासकीय विश्रामगृह परिसरात बिबट्या दिसल्याची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली. आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक प्रवीण चौधरी व कार्यकर्त्यांना सर्वप्रथम बिबट्या दिसून आला. त्यांनी तातडीने याची कल्पना आमदारांना दिली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून आमदार पाटील यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि वन विभागाला पाचारण केले..आमदारांचे धाडस आणि रेस्क्यू ऑपरेशनविश्रामगृह परिसरात बिबट्या आल्याचे समजताच नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, म्हणून पोलिस निरीक्षक आशिष आडसूळ आणि पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला. वन विभागाची टीम सज्ज झाली. मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्र अधिकारी कृपाली शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल गणेश गवळी यांनी रायफलद्वारे अवघ्या पाच फुटांच्या अंतरावरून बिबट्यावर दोन अचूक डॉट मारले..बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, बिबट्याने पिंजऱ्याजवळ चकवा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्याला ट्रँक्विलाईज करून जेरबंद करण्यात यश आले. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः हातात काठी घेऊन वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमला मदत केली..बिबट्या सुखरूपपकडल्यानंतर बिबट्याची प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. सुदैवाने या संपूर्ण मोहिमेत बिबट्याला कोणतीही इजा झालेली नाही. तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असून, सध्या वन विभागाच्या ताब्यात असल्याची माहिती वन विभागानचे अधिकारी रूपाली शिंदे यांनी दिली..यांचे लाभले सहकार्यहे यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशन जळगावचे उपवनसंरक्षक राम धोत्रे आणि सहाय्यक वनसंरक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. या मोहिमेत वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वडोदा) परिमल साळुंखे, वनपाल गणेश गवळी, दीपश्री जाधव, मानद वन्यजीव रक्षक विवेक देसाई, सूरज बोराखडे आणि पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रशांत लोंढे यांच्यासह मुक्ताईनगर व वडोदा रेंजमधील सर्व वनरक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले..दरम्यान, मुक्ताईनगर परिसरातील सारोळा रस्ता आणि मलकापूर रस्त्यावरील शेतशिवारात काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या प्राण्यांचे मॉनिटरिंग सुरू असल्याचे उपवनसंरक्षक राम धोत्रे यांनी सांगितले..बिबट्याला वन विभागाच्या शूटरकडून दोनदा शूट करून इंजेक्शन देण्यात आले. मात्र, बिबट्या बेशुद्ध झाला नाही. तो पळत सुटला. बसस्थानकापासून जवळ असलेल्या नागरी वस्तीत घुसण्याचा तो प्रयत्न करीत होता, म्हणून त्याला माझ्यासह जमावाने अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. कारण तो हल्ला करू नये, म्हणून त्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व प्रकार व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तो नागरिकांच्या अंगावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला अडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, हेही दिसत आहे. असे असतानाही कुणी ट्रोल करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर त्याला कोणी काही करू शकत नाही. नागरिकांची सुरक्षा महत्त्वाची होती. लोक सुरक्षित ठेवण्याचा माझा उद्देश होता.- चंद्रकांत पाटील, आमदार, मुक्ताईनगर.