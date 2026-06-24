जळगाव

Electric Vehicles Maharashtra : पेट्रोल-डिझेलच्या दणक्याला 'इलेक्ट्रिक' उत्तर! ई-वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ; राज्यात नऊ लाख, तर जळगावात 23 हजार 'ईव्ही'

Why Electric Vehicle Adoption is Rising in Maharashtra : महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ९ लाखांच्या पुढे गेली आहे. सरकारी अनुदान, वाढते इंधन दर आणि सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे नागरिकांचा ई-वाहनांकडे कल वाढत आहे.
Why are electric vehicles becoming popular in Maharashtra?

Why are electric vehicles becoming popular in Maharashtra?

esakal

देवीदास वाणी
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जळगाव : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) संख्या नऊ लाखांच्या पार गेली असून, शासकीय अनुदान, इंधन दरवाढ आणि सौर ऊर्जेमुळे मिळणाऱ्या शून्य वीज बिलामुळे नागरिक ई-वाहनांकडे वेगाने वळत आहेत. वाढत्या मागणीमुळे काही वाहनांसाठी ‘वेटिंग लिस्ट’ देखील आहे. चार्जिंग सुविधा सहज उपलब्ध झाल्यास ही पर्यावरणपूरक इ-वाहनांची संख्या आणखी वाढू (Benefits of electric vehicles in Maharashtra) शकते, असे चित्र आहे.

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