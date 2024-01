Jalgaon municipality News : घनकचरा प्रकल्पासाठी निमखेडी, पिंप्राळा येथील जागा उपलब्ध करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे महाराष्ट्र नागरी अभियान २.० राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेली निमखेडी व पिंप्राळा शिवारातील जागा उपलब्ध करून द्यावी असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व राहुरी कृषी विद्यापीठास दिले आहे. (Make land available at Nimkhedi Pimprala for solid waste project Collectors letter Jalgaon municipality News)