Jalgoan News : साखर, तुरडाळीचे भाव कडाडले; सणासुदीत महागाईचा भडका

Jalgoan News : एकीकडे गॅस सिलिंडरच्या दर तब्बल दोनशे रुपयांनी कमी झाले असल्याने गृहिणी खूश आहेत तर ऐन श्रावण महिन्यात साखरेचे दर वाढत असल्याने नोकरदारांपासून सर्वसामान्यांचेही बजेट कोलमडले आहे.

हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. परिणामी, तूरडाळीसह गोड साखरेने सर्वसामान्यांचे तोंड कडू केले आहे. (Price of sugar and toor dal have increased jalgaon news)

घाऊक बाजारात वाढत्या दरवाढीत साखरेला मागणी कमी असली तरी साठेबाजीमुळे ऐन सणासुदीत साखरदरात वाढ होत आहे. कारखान्यांवर साखरेच्या निविदा क्विंटलमागे पुन्हा १०० रुपयांनी भडकल्या असून, घाऊक बाजारात साखरेचे दर क्विंटलला ६० ते ७५ रुपयांनी पुन्हा कडाडले असून, दर ४०७० ते ४०८० रुपयांवर पोहचले आहेत.

याशिवाय रोजच्या जेवणातील तूरडाळ तब्बल १७५ ते १८० रुपये किलोंवर पोहोचल्याने सर्वसामान्य नागरिक हतबल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचे प्रतिकिलोचे दर आता ४२ ते ४३ रुपयांवर पोचल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना साखर कडू झाली आहे. साखरेची ही दरवाढ अशीच सुरू राहण्याचा अंदाज घाऊक बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

साखरेच्या साठेबाजीमुळे फटका

यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादन घटण्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याने साखरेचे दर उच्च पातळीवरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे साठेबाजी करणाऱ्यांनी साखरेची साठवणूक सुरू केली आहे. साठेबाजी मागील काही महिन्यांपासून निविदांमध्ये खरेदी केलेली साखर ही कमी भावाची आहे.

तसेच कमी दरात घेतलेल्या पूर्वीच्या साखरेची सध्याचा वाढीव दर मिळविण्यासाठी सट्टेबाजांबरोबरच साखरेचे काही साठवणूकदार सक्रिय झाल्याचा फटका साखर दरवाढीला बसल्याचे बाजारपेठेतील सूत्रांचे आणि होलसेल किराणा व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान ऐन सणासुदीत तूरडाळ महाग झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी १०० रुपयांवर असलेली तूरडाळ आता १७५ ते १८० रुपये किलोवर गेली आहे. तर अन्य डाळींच्या दरातही वाढ झाली आहे.