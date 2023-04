Jalgaon Crime News : कुत्र्याला घाबरवणाऱ्याला चौघांनी बदडले

Jalgaon Crime News : पाळीव कुत्र्याजवळून दुचाकी नेऊन त्याला घाबरवल्याच्या (Jalgaon News) कारणावरून एकाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली.

रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात ४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (man was brutally beaten for scaring a pet dog by driving bike near it jalgaon crime news)

शहरातील सुप्रीम कॉलनीत शेख सलीम शेख निजाम (वय ५२) कुटूंबासह वास्तव्यास असून मजुरी काम करतात. शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी नऊच्या सुमारास ते कामानिमित्त आले होते. दुचाकीवरून जात असताना पाळीव कुत्रा घाबरून पळून गेला.

या कारणावरून आशिष संजय सोनवणे व त्याच्यासोबत असलेल्या अन्य तिघांनी लाकडी काठीने बेदम मारहाण करून शिवीगाळ केली. या घटनेबाबत शेख सलीम शेख निजाम यांनी रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार पोलीसांनी गुन्हा नोंदविला असून, पोलीस नाईक प्रवीण जगदाळे तपास करीत आहेत.