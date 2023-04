By

Jalgaon Crime News : शहरातील विजय कॉलनीतील प्रसाद आपार्टमेंटमधील बंद फ्लॅटचे फोडून चोरट्यांनी ४ लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड लांबविल्याची (Robbery) घटना गुरुवारी (ता. ६) रात्री उघडकीस आली. (Four and half lakh robbery in Vijay Colony jalgaon crime news)

गणेश नारायण व्यास (वय ४९) विजय कॉलनीतील प्रसाद अपार्टमेंटमधील फ्लॅटमध्ये परिवारासह वास्तव्यास आहेत. शहरातील एका हॉटेलात मॅनेजर म्हणून ते कार्यरत असून, गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी पाच ते सहाच्या सुमारास ते कामानिमित्त घर बंद करून बाहेर गेले होते.

याचाच फायदा घेत चोरट्यांनी बंद घर फोडून सोन्याचे दागिने आणि रोकड, असा एकूण चार लाख ३० हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला.

घरी परतल्यावर घटना उघडकीस

गणेश व्यास घरी आल्यावर त्यांना दरवाजा उघडा दिसला. घरात जाऊन पाहिल्यावर त्यांना घरातील कपाटातील सोन्याचे दागिने व रोकड आढळून आली नाही. श्री. व्यास यांनी तातडीने जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात जाऊन घटनेची माहिती दिली.

याबाबत गणेश व्यास यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक शांताराम देशमुख तपास करीत आहेत.