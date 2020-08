कोरोनामुळे प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उमेश खानापुरकर यांचे निधन

भुसावळ : येथील प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उमेश खानापुरकर (वय ६४) यांचे मुंबई येथे आज कोरोनामुळे निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने वैद्यकीय व सामाजिक क्षेत्रातील संतवृत्तीचा देवमाणूस गमावल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. डॉ. खानापूरकर यांना या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ताप व खोकल्याचा त्रास सुरू झाल्याने त्यांची कोविड टेस्ट करण्यात आली. ती पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना आधी जळगांवला व नंतर मुंबईला हलविण्यात आले. गेल्या चार दिवसांपासून ते व्हॅंटिलेटरवर होते. आज पहाटे त्यांचे निधन झाले. कोरोनाने घेतला भुसावळच्या पहिल्या डॉक्टरांचा बळी

भुसावळच्या आतापर्यंत सुमारे पंधरा डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाली होती. यातील उपचारानंतर सर्व डॉक्टर सुखरूप बरे झाले. मात्र डॉ. खानापूरकर यांच्या रूपाने कोरोनाने पहिल्या डॉक्टरांचाचा बळी गेला आहे. उमेश नावाच्या संतांचा अंत : डॉ. आशितोष केळकर

उमेशदादा लढवैय्या होते अनेक गेलेली बाळं त्याने बाराबारा तास अंबु बॅगनी व्हेंटिलेट करत वाचवली आहेत,त्यातील काही पोरींच्या तर माझ्याकडे डिलिव्हऱ्या सुद्धा झाल्या आहेत,तो माणूस इतक्या सहजासहजी हार मानेल? यावर विश्वास बसत नाही.

कुशाग्र बुद्धिमत्ता,अफाट स्मरणशक्ती,भरपूर वाचन करून अद्ययावत ठेवलेलं ज्ञान,कोणत्याही गोष्टींच्या मुळापर्यंत जाण्याची वृत्ती,रात्री-बेरात्री उठून कुठलेही सिरीयस बाळ ऍडमिट करून त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारा एक खऱ्या अर्थानं हा सेवाभावी संत होता डॉक्टर,अद्यावत परंतु महाग वैद्यकीय उपकरणं आपल्या नाविन्यपूर्ण अभियांत्रिकी कौशल्यानं अगदी स्वस्तात बनवून पेशंटचे पैसे वाचविणारा धन्वंतरी होता. उणीव सदा जाणवेल : डॉ. नितीन दावलभक्त (नेत्ररोग तज्ज्ञ)

उमेश दादांचे जाणे ही चटका लावणारी घटना आहे. मदतीला तत्पर असलेल्या डॉक्‍टरांनी अनेक सिरीयस असलेल्या लहान मुलांचे प्राण बारा बारा तास त्या मुलांजवळ बसवून वाचवले आहेत. आमचे पिढीजात कौटुंबिक संबंध होते. कोविडच्या काळात आपण आपल्या माणसाला भेटु शकत नाही. याचे जास्त वाईट वाटते. राज्यातील अनेक विद्वानांशी मैत्री : उज्वल सराफ (सराफ व्यावसायिक)

उमेशदादा हे मितभाषी, अध्यात्मिक वृत्तीचे, व्यासंगी, सामाजिक कामात अग्रेसर, अनेक संत, साहित्यिक आणि विद्वान व्यक्तींशी मैत्री असलेले व्यक्तिमत्व होते. भुसावळची सांस्कृतिक ओळख होण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.



