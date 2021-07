चार महिन्यांनंतर जळगावचे सिव्हिल पुन्हा ‘नॉन कोविड’

जळगाव : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (Government Medical College and Hospital) चार महिन्यांनंतर पुन्हा ‘नॉन कोविड’ (Non covid) सुविधा गुरुवार (ता. २२)पासून सुरू झाल्या. पहिल्या दिवशी ३२० जणांची तपासणी (ओपीडी) करण्यात आली, तर ३२ जण विविध वॉर्डांत उपचारासाठी (Treatment) दाखल झाले आहेत.

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी २२ जुलै २०२१ पासून रुग्णालय पूर्वीप्रमाणे कोरोनाविरहित उपचारासाठी सुरू करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार सकाळी नऊला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद (incumbent Dr. Jaiprakash Ramanand) यांनी रुग्ण महिलेस केसपेपर देऊन वैद्यकीय सुविधेला प्रारंभ केला.

या सुविधा उपलब्ध

ओपीडीमध्ये नेत्रतपासणी, ईसीजी, मानसोपचार, शल्यचिकित्सा, अस्थिरोग, फिजिओथेरपी, कान-नाक-घसा, छातीरोग, रक्ततपासणी, स्त्रीरोग, प्रसूतिपूर्व तपासणी, कुटुंब नियोजन, बालरोग, त्वचा व गुप्तरोग या विभागात तपासणी करण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. याशिवाय फिजिशियन सेवा व प्राणी चावल्यावर द्यावयाचे इंजेक्शन, प्लास्टर व ड्रेसिंग करण्यासाठी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन करण्यासाठीदेखील नागरिक आले होते.





अधिष्ठातांकडून आढावा

नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आवारात असणाऱ्या जनसंपर्क कक्षाची मदत होत होती. सकाळी अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी सर्व रुग्णालयांच्या आवारात आणि ओपीडीच्या सर्व विभागांत, वॉर्डांत पाहणी करून डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या. या वेळी उपअधिष्ठाता डॉ. मारोती पोटे, उपवैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संगीता गावित, डॉ. विलास मालकर, डॉ. विजय गायकवाड उपस्थित होते.



पहिल्या लाटेत ९, दुसरीत ४ महिने

कोरोना महामारी मार्च २०२० मध्ये सुरू झाली. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ एप्रिल २०२० ला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय हे कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी घोषित केले. त्यानंतर पहिली लाट ओसरल्यावर तब्बल नऊ महिन्यांनी १७ डिसेंबर २०२० ला कोरोनाविरहित (नॉन कोविड) करण्यात आले होते. दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर २० मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा रुग्णालय कोविडसाठी राखीव केले. दुसरी लाट ओसरत असून, त्याअनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नॉन कोविड सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत.





अशी आहे प्रवेशक्षमता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सर्व वयोगटांसाठी वॉर्ड ४, ७, ८, ९, १०, १२, १३, एएनसी, पीएनसी, नवजात शिशू आणि अतिदक्षता विभाग अशा सर्व मिळून ३८६ ऑक्सिजन खाटा आहेत.



नागरिकांना २१ विविध विभागांद्वारे वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सुरवात केली आहे. गुरुवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कोरोनाविरहित सेवा देण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने तयार झाले आहे.



-डॉ. जयप्रकाश रामानंद, अधिष्ठाता