जळगाव मनपा स्थायीवर कोल्हे, बेंडाळे, चव्हाण, काळे याच्यासह आठ सदस्यांची निवड 

जळगाव : स्थायी समितीचे सभापतींसह आठ सदस्य निवृत्त होत असल्याबद्दल त्यांच्या जागी नवीन आठ सदस्यांची निवड आज महापालिकेच्या महासभेत करण्यात आली. तसेच महिला व बालकल्याण समितीचे पूर्नरगठण करण्यात येवून त्यात नऊ सदस्यांची निवड करण्यात झाली. स्थायीत निवड झालेल्या सदस्यांमध्ये ललित कोल्हे, कुलभूषण पाटील, अमित काळे, उज्वला बेंडाळे आदींचा समावेश आहे. ब महापालिकेत आज ऑनलाईऩ महासभा महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी आयुक्त सतिष कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे, उपायुक्त संतोष वाहुळे उपस्थित होते. प्रथम स्थायी समिती व महिला बालकल्याण समितीचे चे आठ सदस्य निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी नविन सदस्यांची निवड बाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. निवृत्त होणाऱया स्थायी समिती सभापती मध्ये स्थायी सभापती ऍड. शुचिता हाडा आहेत. त्यांच्यासह चेतन सनकत, भगत बालानी, सदाशिव ढेकळे, सुनील खडके, प्रवीण कोल्हे, ऍड. दिलीप पोकळे, हे भाजपचे 7 तर शिवसेनेचे विष्णू भंगाळे निवृत्त झाले. तर उर्वरित भाजपचे राजेंद्र घुगे पाटील, रेश्मा काळे, मुकुंद सोनवणे, प्रतिभा देशमुख, नवनाथ दारकुंडे, शिवसेनेचे नितीन बरडे, नितीन लढढा, एमआयएम पक्षाचे सईदा बी हे 8 सदस्य स्थायित कायम आहेत. गटनेत्यांनी दिले प्रस्ताव

नवीन सदस्यांची निवड प्रस्ताव भाजपचे गटनेते भगत बालानी, सेनेचे गटनेते अनंत जोशी यांनी महापौरे सादर केले होते. यात यात भाजपतर्फे ललित कोल्हे, उज्वला बेंडाळे, ज्योती चव्हाण, कुलभूषण पाटील, अमित काळे, सरिता नेरकर, किशोर बाविस्कर तर शिवसेनेतर्फे प्रशांत नाईक यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. महिला बालकल्याण समितीवर हे सदस्य

महिला व बालकल्याण समितीवर भाजपतर्फे दिपमाला काळे, सुरेखा सोनवणे, पार्वता भिल, प्रतिभा पाटील, गायत्री राणे, प्रिया जोहरे, रंजना सपकाळे तर शिवसेनेतर्फे शबानाबी खाटीक, जिजाबाई भापसे यांची निवड झाली. स्थायी समितीचे पद कोणाला ?

स्थायी समिती पदावरील ॲड. शुचिता हाडा हे निवृत्त झाले आहे त्यामुळे स्थायी समितीच्या पदावर आता कोण येणार याची उत्सुक्ता निर्माण झाली आहे. त्यानुसार ललित कोल्हे, राजेंद्र घुगे-पाटील, उज्वला बेंडाळे या तिन नावांची चर्चा आहे.



