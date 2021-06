जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचा उतरता आलेख सुरूच

जळगाव

जळगाव : जिल्ह्यात शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी नवे रुग्ण शंभराच्या (patient) आत आढळून आले. कालप्रमाणेच नवे ८० बाधित आढळले असून २४२ रुग्ण बरे झाले. एका रुग्णाचा कोरोनाने मृत्यू (corona death) झाला. (jalgaon district for two days corona patients number less than one hundred)