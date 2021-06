कौटुंबीक वादातून पतीने केला पत्नीचा खुन; शालकावरही हल्ला

जळगाव

भुसावळ : येथील गजानन महाराजनगर भागातील कोटेचा माध्यमिक विद्यालयात सासू व सून यांच्यात झालेल्या वादाचे रूपांतर विकोपाला जाऊन सुनेने सासूच्या मानेवर विळ्याने वार करून खून केला. ही घटना बुधवारी सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास घडली. ( family dispute and murder of mother-in-law by daughter in law