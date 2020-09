पळून जाण्यासाठी कारागृहात पावडरच्या डब्यातून पोहोचले सिमकार्ड 

जळगाव ः जिल्‍हा कारागृहातून सुरक्षारक्षकाला पिस्तूल लावून पळून गेलेल्या तीन संशयितांसह त्यांच्या इतर चार साथीदारांचा गुन्हे शाखेने छडा लावला आहे. त्यापैकी पळून गेलेला कैदी सागर संजय पाटलासह तिघांना पळवून नेणारा जगदीश पाटील व जेल तोडण्याच्या कटात सहभागी इतर दोन संशयितांना गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. जिल्‍हा कारागृहात पुण्यातील सराफा दुकानात दरोडा टाकल्याच्या गुन्ह्यात बडतर्फ पोलिस कर्मचारी सुशील अशोक मगरे व त्याचा साथीदार अमित ऊर्फ नितेश सुदर्शन चौधरी हा डिसेंबरपासून कारागृहात होता. तेथे अमळनेर येथील अट्टल गुन्हेगार व दरोड्यातील संशयित सागर संजय पाटील, गौरव विजय पाटील या देाघांशी त्याची मैत्री झाल्याने त्याने कारागृहातच नवीन गँग तयार केली. अशातच अमित चौधरी याचा जामीन झाला. त्याने सागर व गौरव यांचा साथीदार जगदीशला सोबत घेत जेल तोडण्याच्या योजनेवर काम करून पिस्तूल आणि सिमकार्ड कारागृहात पाठविल्याची कबुली तपासात दिली. गुन्हे शाखेने अमित ऊर्फ नितेश सुदर्शन चौधरी ऊर्फ बिहारी याच्यासह नागेश मुकुंदा पिंगळे अशा देाघांना मंगळवारी (१ सप्टेंबर) अटक केली असून, एकूण चारही संशयितांना आज जिल्‍हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. टाल्कम पावडरमध्ये सिमकार्ड

जिल्‍हा कारागृहाच्या मागील भिंतीवरून कैद्यांसाठी साहित्य फेकायची नेमकी जागा मगरेचा साथीदार अमित चौधरी याला माहिती होती. त्याने जगदीशला सांगून नागेश पिंगळेच्या नवाने सिमकार्ड मागविले. ते अंगाला लावण्याच्या टाल्कम पावडरच्या डब्यात टाकून कारागृहात पोहोचविण्यात आले. सोबतच काडतूसचे पार्सलही आत फेकण्यात आल्याची माहिती अटकेतील संशयितांनी तपासात सांगितली आहे. लवकरच इतर संशयित अटक करू

कारागृहातून पळून गेलेल्या संशयितांनी केवळ बाहेर पडण्यापुरतेच सिमकार्डचा वापर केला व नंतर ते बंद केले. गुन्ह्याचा मास्टरमाइंड बडतर्फ पोलिस सुशील मगरे याला पोलिसांच्या तपासाची पद्धत बऱ्यापैकी अवगत असल्याने त्याने पुरावे नष्ट केले आहेत. सागर व जगदीश यांची कोठडी संपल्याने त्यांना आज अटक करण्यात आलेल्या नागेश मुकुंदा पिंगळे व अमित चौधरी याच्यासह न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने सर्व संशयितांना आठ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon district Jail prisoner fugitive case reached in SIM card in talcum powder for escape plan