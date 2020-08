मार्केट उघडताच...बाजारात गर्दी ; व्यापाऱ्यांमध्ये आनंद

जळगाव ः शहरात गेल्या चार महिन्यापासून कोरोना संसर्गामुळे व्यापारी कॉम्प्लेक्स बंद होते. दुकाने बंद, व्यापारी, कर्मचारी घरी. व्यापारी संकुलांत दुकानदारांसह नागरिकांअभावी शुकशुकाट होता. दुकाने सुरू नाही, व्यवसाय नाही, कामनाही, खरेदी विक्री नाही एक प्रकारची मरगळ व्यापारी संकुलातील व्यवहारावर आली होती. आजपासून मात्र सर्वच व्यापारी संकुलातील दुकानांचा नव्याने श्रीगणेशा झाला. व्यापारी संकुलातील बाजारपेठेने कूस बदलल्याचे दृश्य दिसून आहे. शहरात आजपासून सर्वच व्यापारी संकुले (कॉम्पलेक्स) जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या आदेशानुसार सुरू झाली. गोलाणी मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट, बी.जे.मार्केटसह आदी मार्केटचा यात समावेश आहे. मोठ्या व्यापारी संकुलांना आतापर्यत सुरू करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र गेल्या सोमवारी (ता.३) आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हाधिकारी राऊत, आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्यासोबत व्यापारी संकुलातील व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी समविषम तारखांना दुकाने सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर रस्त्यांकडील बाजूची दुकाने एकादिवशी सुरू, दुसऱ्यादिवशी बंद असा प्रस्ताव होता. त्याला विरोध दर्शवीत चार दिवस सुरू तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्याला व्यापारी सहमत झाल्याने आजपासून (ता.५) व्यापारी संकुले सुरू झाली आहेत. व्यापारी संकुले सुरू होताच सेंट्रल फुले मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट, बी.जे.मार्केट, गोलाणी मार्केटमध्ये ग्राहकांनी विविध वस्तू घेण्यासाठी गर्दी केली होती.

चार महिन्यानंतर ग्राहकांना दुकानात पाहून व्यापाऱ्यांना समाधान वाटले. व्यापारी संकुलातील व्यवहार आता अनलॉकनंतर पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. नियमांचे पालन

* मास्क घालून येणाऱ्या ग्राहकांना माल दिला जात होता

* सॅनिटायझरचा वापर दुकानदार करताना दिसत होता

* गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेतली जात होती

* महापालिकेचे पथक संकुलातील दुकानांवर वाच ठेवून होते

संपादन- भूषण श्रीखंडे

