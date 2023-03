जळगाव : जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांची गरज पूर्ण करण्यासाठी कुसुंब्याजवळ साडेसातशे एकर जागेत नवीन औद्योगिक वसाहत (MIDC) उभारण्यासाठी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी येत्या आठवड्यात जागा पाहणी करून अहवाल सादर करतील. (midc 750 acre site for MIDC to be decided soon jalgaon news)

यासह एमआयडीसीचे स्वतंत्र विभागीय कार्यालय जळगाव येथे सुरू करण्यात येणार असून, कामगार विमा योजनेच्या हॉस्पिटलसाठी आवश्यक ५ एकर जागा एक महिन्यात निश्‍चित केली जाईल, असे निर्णय गुरुवारी (ता. ९) मुंबईच्या उद्योग विभागात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी या बैठकीनंतर त्यातील निर्णयांबाबत माहिती दिली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या एक्सप्रेस टॉवर येथील कार्यालयात ते स्वत: ऑनलाईन सहभागी झाले.

आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. आमदार सुरेश भोळे यांनी उद्योजकांचे प्रश्‍न तातडीने निकाली निघावेत व यात कुचराई करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली.

दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे सहभागी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी उद्योग मित्र समितीच्या बैठका नियमित घेतल्या जातील, असे सांगून कामगार विमा योजना हॉस्पिटलसाठी जागेचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली.

गाळ्यांच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

दुकानगाळ्यांच्या भाड्याचा प्रश्‍न, दुहेरी कर आकारणी व अन्य धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. बैठकीतील चर्चा व कार्यवाहीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षेखाली १५ दिवसांत पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले.

यांनी मांडले प्रश्‍न

औद्योगिक व व्यापारी संघटनांतर्फे संगीता पाटील, महेंद्र रायसोनी, नितीन इंगळे, किरण बच्छाव, अरविंद दहाड, दिलीप गांधी, किरण राणे, सचिन चोरडीया, सुयोग जैन, रूपेश शिंदे, राजेंद्र चौधरी, महेंद्र सोनार, रमेश शिंदे, संजय जैन यांनी या वेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेऊन विविध प्रश्‍न मांडले.