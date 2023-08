Jalgaon News : जिल्‍हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक डॉ. व्ही. टी. भूकन यांना जिल्ह्यातील अवैध दारु अड्ड्यांवर कारवाईच्या सुचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार पोलिस व राज्य उत्पादन विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने लाखो लिटर दारूचे रसायन नष्ट करत १२ संशयीतांना अटक केली आहे. (Millions of liters of alcohol were destroyed in joint operation jalgaon news)

जळगाव जिल्हा पोलीस दल व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे अवैध दारु भट्ट्यांवर कावाई मोहिम राबवली जात असून, शुक्रवारी (ता. १८) एकाच दिवशी जिल्हाभरात एकूण ६५ ठिकाणी केलेल्या संयुक्त कारवाईत एकूण ३ लाख ९६ हजार ८५ रुपयांचे २५ हजार २५६ लिटर कच्चे रसायन व ७७२ लिटर तयार गावठी हातभट्टीची दारु नष्ट केली.

तसेच, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात २० ठिकाणी कारवाई करुन एकूण १ लाख ३६ हजार ८०० रुपयांचे १५ हजार २५० लिटरचे कच्चे रसायन व ४४० लिटर तयार गावठी हातभट्टीची दारु नष्ट केली.

जिल्ह्यात एकुण ८५ ठिकाणी केलेल्या या संयुक्त कारवाईत ५ लाख ३२ हजार ८८५ रुपयांचे ४० हजार ५०६ लिटर कच्चे रसायन व १ हजार २१२ लिटर तयार गावठी हातभट्टीची दारु नष्ट केली आहे. पोलीस दलाचे ४६ अधिकारी व २२२ पोलीस अंमलदार आणि राज्य उत्पादन शुल्कचे एकूण ६ अधिकारी व २४ अंमलदार यांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली.

एमपीडीएचे प्रस्ताव

गावठी हात भट्टीवाल्यांच्या दाखल गुन्ह्यांचे रेकॉर्डवरुन आजपावेतो पोलीस दलाकडून २ व राज्य उत्पादन शुल्ककडून १ एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करुन ३ गुन्हेगारांना स्थानबद्ध करुन १ वर्षासाठी कारागृहात रवानगी केली आहे. एमपीडीए कारवाईसाठी इतरही अवैध व्यावसायीक रडारवर आहेत. यामध्ये काहींचे प्रस्ताव तयार असून, स्वाक्षरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचेही सांगण्यात आले.