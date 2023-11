Jalgaon Crime News : भर रस्त्यावर तरुणीचा हातधरुन विनयभंग

By

Jalgaon Crime News : शहरातील पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलाजवळून पायी जात असलेल्या तरुणीचा विनयभंग केल्याची घटना मंगळवार (ता. १४) रोजी घडली.

या प्रकरणी रात्री उशिरा रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(molested young woman by holding her hand on street jalgaon crime news)

जळगाव शहरात वास्तव्यास असलेल्या २१ वर्षीय तरुणी योग शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. मंगळवार (ता.१४) रोजी दुपारी कामानिमित्ताने पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलाजवळून पायी जात होत्या.

त्यावेळी संशयित निखिल सुरेश पाटील (रा. खोटेनगर, जळगाव) हा दुचाकीने येऊन तरुणीचा पाठलाग केला. त्यानंतर तरूणीजवळ येऊन त्याने तरुणीचा हात पकडून विनयभंग केला.

तसेच तरुणीला अश्लील शिवीगाळ करून धमकी दिली. हा प्रकार घडल्यानंतर तरुणीने रात्री १० वाजता रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली.

पिडीतेच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी निखिल पाटील याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक राजेश चव्हाण तपास करीत आहे.