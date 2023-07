Raver Flood Damage : रावेर तालुक्यात 2 कोटींपेक्षा अधिक नुकसान; गावांमधील 151 घरांची अंशतः पडझड

Raver Flood Damage : जिल्ह्यात बुधवारी (ता. १९) झालेल्या पावसाचा सर्वाधिक फटका यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांना बसला आहे. रावेर तालुक्यात शेती पिकांचे जवळपास दोन कोटी २९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज जिल्हा कृषी विभागातर्फे वर्तविण्यात आला आहे.

जुलैच्या पंधरवड्यात झालेल्या दमदार पावसाने बळिराजा सुखावला आहे. बुधवारी जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांना पावसाने अक्षरश: झोडपले.

या पावसाने जनजीवनही विस्कळित झाले होते. यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांत अतिवृष्टी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. (More than 2 crore damages in Raver taluka due to flood jalgaon news)

रावेर तालुक्यात घरांसह पिकांचे नुकसान

रावेर तालुक्यात २८ गावांमधील १५१ घरांची अंशतः पडझड झाली असून, पुराच्या पाण्यामुळे ४४२ घरांमधील जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. रावेर तालुक्यात ६२ हेक्टरवरील केळी आणि ४२ हेक्टरवरील उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसानीमुळे १४३ शेतकरी बाधित झाले असून, या शेतकऱ्यांचे तब्बल दोन कोटी २९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल कृषी विभागातर्फे जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आला.

तीन तालुक्यांनी गाठली शंभरी

यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांतील १६ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे. यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांना तर पावसाने अक्षरश: झोडपले होते. अवघ्या दीडच महिन्यात या तिन्ही तालुक्यांत पावसाने शंभरी ओलांडली. त्यामुळे या भागात घरांसह पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

१६ मंडळांना फटका

यावल तालुक्यातील यावल शहर, फैजपूर, किनगाव, भालोद, साकळी आणि बामणोद, रावेर तालुक्यातील रावेर शहर, खिरोदा, खानापूर, सावदा, खिर्डी बुद्रुक, निंभोरा बुद्रुक, ऐनपूर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली, कुऱ्हा व घोडसगाव या १६ मंडळांमध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने याठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यात खिरोदा मंडळात सर्वाधिक १७२ मिलिमीटर पाऊस झाला.

जिल्ह्यात ९३ टक्के पाऊस

जळगाव जिल्ह्यात २६ जूनपर्यंत पाऊस नसल्याने बळिराजा चिंतेत होता. मात्र, जुलैमध्ये पावसाचे जिल्ह्यात दमदार आगमन झाले. दीड महिन्यात आतापर्यंत जिल्ह्यात ९३ टक्के पाऊस झाला. या पावसाने पेरण्यांनीही वेग घेतला असून, आतापर्यंत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण झाल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.