Jalgaon News : केळी पीकविमा मिळेपर्यंत पुढाऱ्यांना ‘गावबंदी’; मतदानावरही टाकणार बहिष्कार

Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे ८१ हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी फळ पीकविमा काढला होता. मात्र अद्यापपर्यंत निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या विम्याची रक्कम मिळालेली नाही.

सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र विमा कंपनीकडून मनमानी कारभार सुरू असून रावेर, मुक्ताईनगर परिसरातील १० ते १५ हजार शेतकऱ्यांना या नुकसानीची रक्कम अद्यापही मिळाली नाही. (More than half of farmers have not received crop insurance amount jalgaon news)