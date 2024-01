Jalgaon News : तरसोद ते फागणेदरम्यान महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले होते. कोरोना काळात काम पूर्णतः बंद होते. चार वर्षे होवूनही हे काम अद्याप अपूर्ण आहे. आता पाळधी ते फागणे पर्यंतचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र, पाळधी ते तरसोददरम्यान बायपासचे काम अपूर्ण आहे.

मार्च २०२४ अखेर हे काम पूर्ण करण्याची ‘डेडलाईन’ दिली असली, तरी अजून किमान सहा ते आठ महिने कामाला लागतील, अशी स्थिती आहे.(Question marks over completion of Tarsod to Paldhi bypass work by end of March jalgaon news)