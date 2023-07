Jalgaon News : शहर महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याविरोधात महापौर जयश्री महाजन यांच्याकडे अविश्‍वास प्रस्ताव दिला आहे. येत्या १ ऑगस्टला त्यावर मतदान घेण्यासाठी महासभा होणार आहे.

महापालिकेच्या इतिहासातील हा दुसरा ठराव आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष, महापालिकेत सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांकडून आलेला हा प्रथमच अविश्‍वास प्रस्ताव असणार आहे.

जळगाव शहरातील समस्यांबाबत भाजपचे नगरसेवक डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांनी साखळी उपोषण सुरू केले. त्यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाला. (Municipal Commissioner motion of no confidence was submitted to Mayor Jayashree Mahajan against Dr Vidya Gaikwad jalgaon news)

महापालिका प्रशासन अकार्यक्षम असून, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड कामाचे नियोजन करीत नसल्याचाही त्यांचा आरोप होता.

डॉ. सोनवणे यांच्या उपोषणामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपल्या मनातील असंतोष व्यक्त केला. त्यामुळे प्रशासनावर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांवर अविश्‍वास ठराव आणण्याची चर्चा नगरसेवकांत सुरू झाली. त्याला शुक्रवारी (ता. २७) बहुतांश नगरसेवकांनी पाठिंबा देत प्रस्ताव महापौरांकडे सादर केला आहे.

महापौरांनी मान्य केला प्रस्ताव

आयुक्तांच्या कामावर अविश्‍वास दाखविणाऱ्या प्रस्तावावर तब्बल ५६ नगरसेवकांनी स्वाक्षऱ्या करून शुक्रवारी सांयकाळी महापौर जयश्री महाजन यांच्याकडे दाखल केला. महापौरांनी हा प्रस्ताव मान्य करून तो विधी शाखेकडे पाठविला. त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन १ ऑगस्टला मतदानासाठी सभा घेण्याबाबत त्यांनी नगरसचिवांना कळविले.

आयुक्तावर दुसऱ्यांदा अविश्‍वास

महापालिकेत आयुक्तांवर दुसऱ्यांदा अविश्‍वास ठराव झाला आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यावर अविश्‍वास ठराव आणण्यात आला होता. त्यावेळी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीच हा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, त्यावेळी विरोधी पक्षाचा एक गट फुटून सत्ताधारी गटात गेला होता. त्यामुळे तो ठराव बहुमताने मंजूर झाला होता.

आता डॉ. विद्या गायकवाड अविश्‍वास ठराव येणाऱ्या दुसऱ्या आयुक्त आहेत. या वेळी विरोधी भाजपने हा प्रस्ताव दिला आहे. सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गटासह सर्वच नगरसेवकांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा पाठिंबा असलेला हा प्रथमच अविश्‍वास ठराव असणार आहे.

अतिरिक्तत आयुक्त ते आयुक्त प्रवास

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड जळगाव महापालिकेत सहाय्यक आयुक्त म्हणून रूजू झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची २८ ऑक्टोबर २०२२ ला शासनाने आयुक्तपदावर नियुक्ती केली होती. मात्र, २९ नोव्हेंबर २०२२ ला त्यांची बदली करून देविदास पवार यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्या बदलीविरोधात त्यांनी मॅटमध्ये अर्ज दाखल केला होता. मॅटमध्ये त्यांच्या बाजूने ३१ जानेवरी २०२३ ला निर्णय लागला व त्यांची आयुक्तपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या पुन्हा नियुक्तीला दीड वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांच्यावर आता अविश्‍वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता डॉ. विद्या गायकवाड यांच्यावर आलेल्या अविश्‍वास प्रस्तावाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

अविश्‍वास प्रस्तावावर ५६ नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळे यांचीही स्वाक्षरी आहे. काही नगरसेवक बाहेरगावी असल्याने त्यांची स्वाक्षरी ते आल्यावर होणार असल्याचे सांगण्यात आले. नगरसेवक भारती सोनवणे, ललित कोल्हे, सिंधूताई कोल्हे, रेखा चुडामन पाटील यांची अद्याप स्वाक्षरी नसल्याचे सांगण्यात आले.

"५६ नगरसेवकांनी स्वाक्षरी करून आपल्याकडे आयुक्तांविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव सादर केला आहे. विधीशाखेचे मत घेऊन त्यानुसार महासभा घेण्याचे आदेश आपण नगरसचिवांना दिले आहेत." -जयश्री महाजन, महापौर

"जळगाव शहरात नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर समस्या आहेत. प्रशासनाच्या प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी त्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अकार्यक्षमपणाविरुद्ध आपण साखळी उपोषण सुरू केले. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा देऊन आपला राग व्यक्त केला व आयुक्तांवर अविश्‍वास ठराव दाखल केला. आपण उपोषण थांबविण्याबाबत शनिवारी (ता. २९) मंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी चर्चा करणार आहोत." -डॉ. अश्‍विन सोनवणे, नगरसेवक, भाजप