Muktainagar Leopard Rescue : मुक्ताईनगरात जेरबंद बिबट्याची घरवापसी! सातपुड्याच्या घनदाट जंगलात मारली झेप; वनविभागाकडून मोहीम फत्ते

मुक्ताईनगर (जळगाव) : येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात रविवारी (ता. १२) मोठ्या कसरतीनंतर जेरबंद केलेल्या मादी बिबट्याला अखेर सातपुड्याच्या वनक्षेत्रात मुक्त करण्यात (leopard rescue in Jalgaon) आले. तब्बल ४८ तास पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कडक निगराणीखाली आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर बिबट्या पूर्णपणे सुदृढ असल्याची खात्री पटताच त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला..वैद्यकीय चाचणी आणि विलगीकरणविश्रामगृहाच्या आडोशाला लपलेल्या मादी बिबट्याला पकडल्यानंतर त्याला तातडीने विलगीकरण कक्षात हलविले होते. नियमानुसार ४८ तास त्याला तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली ठेवले. बिबट्याला शारीरिक दुखापत आहे का? तसेच त्याची पचनशक्ती कशी आहे, याची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. निदानासाठी त्याला ठराविक आहार दिला होता. बिबट्याची पचनशक्ती सशक्त असल्याचे आणि तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर वन विभागाने त्याला पुन्हा जंगलात सोडण्याची तयारी केली..वनक्षेत्रात ऐटीत प्रवेशवन विभागाच्या पथकाने बिबट्याला पिंजऱ्यासह एका वाहनाद्वारे सातपुड्याच्या घनदाट वनक्षेत्रात नेले. तिथे पोहोचल्यानंतर सुरक्षित अंतर राखून हळुवारपणे पिंजऱ्याचे दार उघडण्यात आले. सुरुवातीला काही क्षण बिबट्याने पिंजऱ्यातच थांबून परिस्थितीचा अंदाज घेतला. त्यानंतर पिंजऱ्याच्या दाराशी येत त्याने चौफेर नजर फिरविली..मानवी वावर नसल्याची आणि आपला परिसर असल्याची खात्री पटताच, बिबट्या मोठ्या ऐटीत वाहनावरून खाली उतरला. समोरच असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या ओट्यावर चढून त्याने जंगलाच्या दिशेने झेप घेतली आणि क्षणातच तो डोळ्यासमोरून पसार झाला..नागरिकांनी सोडला सुटकेचा निःश्वासमुक्ताईनगरच्या मध्यवस्तीत बिबट्या आढळल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, वन विभागाने त्याला जेरबंद केले आणि आता त्याची सुरक्षित रवानगी पुन्हा जंगलात केल्याने शहरवासीयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.