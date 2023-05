By

Jalgaon News : शहरातील अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत मलनिस्सारण योजनेच्या मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन झोनकरिता महापालिका जागा भूसंपादन करणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत निर्णय घेण्यात आला आहे. (Municipal Corporation will acquire 3 plots of land for Amrit Phase 2 project jalgaon news)

त्याबाबत सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला दिल्या आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत मलनि:स्सारण योजनेचा पहिला टप्पा आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, तर दुसरा टप्पाही आता लवकरच सुरू होत आहे. अमृत २.० मध्ये होणाऱ्या मलनिस्सारण योजनेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी महापालिकेला तीन ठिकाणी जागांची आवश्यकता आहे.

महापालिकेच्या ताब्यातील जागा नसल्यामुळे शासकीय जागेवर करण्याबाबत प्रस्ताव आहे. मात्र, त्या जागांचे भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तीन जागा निश्‍चित केल्या असून, त्या शासकीय जागांवर हा प्रकल्प तयार करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी (ता. २) बैठक झाली. तीत जागांचे भूसंपादन करण्यासंदर्भात चर्चा होऊन प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

घनकचरा प्रकल्पासाठी लवकरच बैठक

महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अद्यापही झालेला नाही. त्याबाबत अनेक अडचणी आहेत, त्याची माहिती देताना आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी सांगितले, की या प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडे बैठक होणार आहे.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचे मार्गदर्शन महापालिका घेणार आहे. आता डंपीग ग्राउंड ठिकाणी असलेला कचरा बायोमायनिंग करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असून, लवकरच हा बायोमायनिंग सुरू करणार आहे.

पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांचे कामे करा

शहरातील रस्त्यांच्या कामाबाबत त्या म्हणाल्या, की जळगाव शहरात महापालिकेच्या निधीतून विविध रस्त्यांची कामे सुरू आहे, तर काही ठिकाणी प्रस्तावित आहेत. ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश मक्तेदारांना दिले आहेत.

रस्त्यांबाबत सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक

शहरातील रस्त्याच्या शंभर कोटीतून करण्यात येणाऱ्या कामासाठी महापाकिलेतील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याबाबत आमदार सुरेश भोळे यांनी दिलेल्या पत्राबाबत त्या म्हणाल्या, की ते पत्र आपणास प्राप्त झाले आहे. सोमवारी (ता. ८) बैठक घेण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे.