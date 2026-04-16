Nandurbar Fertilizer Scam : नंदुरबारमध्ये खत घोटाळ्याचा पर्दाफाश! 1030 शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस विक्री; कृषी विभागाकडून झाडाझडती सुरू

नंदुरबार : जिल्ह्यात तब्बल १०३० शेतकऱ्यांच्या नावावर जास्तीची खत विक्री झाल्याचे आढळल्याने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने कृषी सेवा केंद्रांची झाडाझडती सुरू केली (Nandurbar Fertilizer Scam) आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात पीकलागवडीचा कालावधी नसतानाही खरेदी कशी काय झाली, याचा शोध कृषी विभागाचे अधिकारी घेत असून, या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे संकेत विभागाने दिले आहेत..१ एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात १०२ कृषिसेवा केंद्रांची तपासणी झाली असून, जास्तीची उचल केलेल्या १०३० शेतकऱ्यांचीही सहायक कृषी अधिकारी पडताळणी करीत आहेत. तपासणी मोहिमेदरम्यान खत विक्रीत अनियमितता झाली आहे, अशा खत विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले..जिल्ह्यात खतांचा काळाबाजार?कृषी विभागाने एकावेळी कृषी सेवा केंद्रे आणि संबंधित शेतकऱ्यांकडे पडताळणी सुरू केली आहे. एवढ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जास्तीची खत विक्री दाखविण्याचे कारण काय? संबंधित कृषी सेवा केंद्रांनी जास्तीची खत विक्री कशामुळे केली, याचे कारण शोधले जात आहे. चौकशीनंतर खतांचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार झाल्याचे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. एकाच महिन्यात झालेली जास्तीची खत विक्री कृषी विभागासाठी मोठे आव्हान बनले आहे..शेतकऱ्यांसाठी तक्रारी निवारण कक्षराज्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी १८००२३३४००० या संपर्क क्रमांकावर करता येतील. तसेच, ९८२२४४६६५५ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही शेतकऱ्यांना तक्रारी करता येणार आहेत. नंदुरबार जिल्हा स्तरावरही तक्रार निवारण कक्ष सुरू झाला आहे. जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांना ९४०४११०८७८ किंवा ७५८८७६३०८९ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तक्रारी करता येतील..कृषी विभागाचे आवाहनजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक क्षेत्रानुसार आवश्यक असलेले खत ई- पॉस मशिनद्वारेच कृषी सेवा केंद्रावरून खरेदी करावे. अधिकचा खतसाठा खरेदी करू नये, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे व कृषी विकास अधिकारी किशोर हडपे यांनी केले आहे.