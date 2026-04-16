Nandurbar Fertilizer Scam : नंदुरबारमध्ये खत घोटाळ्याचा पर्दाफाश! 1030 शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस विक्री; कृषी विभागाकडून झाडाझडती सुरू

Fertilizer Irregularities Found in Nandurbar District : नंदुरबार जिल्ह्यात १०३० शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक नसतानाही खत खरेदी दाखवण्यात आली. कृषी विभागाने १०२ केंद्रांची तपासणी सुरू केली असून संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
fertilizer fraud in Maharashtra farmers names

सकाळ डिजिटल टीम
नंदुरबार : जिल्ह्यात तब्बल १०३० शेतकऱ्यांच्या नावावर जास्तीची खत विक्री झाल्याचे आढळल्याने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने कृषी सेवा केंद्रांची झाडाझडती सुरू केली (Nandurbar Fertilizer Scam) आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात पीकलागवडीचा कालावधी नसतानाही खरेदी कशी काय झाली, याचा शोध कृषी विभागाचे अधिकारी घेत असून, या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे संकेत विभागाने दिले आहेत.

Nandurbar
agriculture
fertilizer news
Fertilizer Rate
Agriculture News
fertilizers prices
fertilizers rate
Nandurbar Farmer

Related Stories

No stories found.