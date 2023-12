Medical Course Admission : विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आता ‘अभाविप’चा पुढाकार; बीएएमएस, बीएचएमएस प्रवेशाचा घोळ

Medical Course Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ग्रुप ‘बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस या शाखांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील अंतिम दिवसापर्यंत नव्याने मान्यता मिळालेली महाविद्यालये, त्याआधी नुकत्याच यादीत आलेल्या महाविद्यालयांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी महाविद्यालयांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला; तर आता दुसरीकडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही या विषयाची दखल घेत प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ मिळावी, म्हणून वैद्यकीय शिक्षण तसेच उच्चशिक्षणमंत्र्यांसह ही प्रक्रिया राबविणाऱ्या राज्य व केंद्रीय यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.(New initiative of Abhavip for benefit of students in jalgaon medical course admission news)