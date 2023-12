New Year 2024 : जळगावात तरुणाईचा ‘थर्टी फर्स्ट’चा उत्साह शिगेला; ‘वीकेंड’चा योगायोग

New Year 2024 : यंदा २०२३ वर्ष समाप्तीनिमित्त साजरा होणारा थर्टी फर्स्ट योगायोगाने रविवारी असल्याने साऱ्यांच्याच उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.

कौटुंबिक व सामूहिक पार्ट्यांचे आयोजन, नियोजन करण्यात अनेक जण व्यस्त झाले आहेत.(new year enthusiasm of thirty first started in youth jalgaon news)