Jalgaon Crime News : शहरातील समतानगर परिसरात कारण नसताना एका वृद्धाला शिवीगाळ करून लोखंडी पाइपने बेदम मारहाण करत जिवेठार मारण्याची धमकी दिल्याची घटना घडली. (old man was beaten with an iron pipe for no reason jalgaon crime news)

याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुरेश रामचंद्र बाविस्कर (वय ६८ रा. समतानगर) हे रविवारी (ता. ४) दुपारी वादळीवारा आल्याने घराचे पत्रे उडाले आहे का हे पाहण्यासाठी घरी आले होते.

त्यावेळी घराच्या बाजूला ओट्यावर बसलेले सनी ऊर्फ आकाश दादू अडकमोल, किरण दादू अडकमोल आणि सचिन दादू अडकमोल यांनी कारण नसताना सुरेश बाविस्कर यांना शिवीगाळ करून लोखंडी पाइपने पाठीवर आणि डोक्यावर मारहाण केली.

त्यांना जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. या प्रकरणी प्रवीण जगदाळे तपास करीत आहे.