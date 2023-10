Jalgaon Crime : नशेत तर्रर्र.. बेवड्याच्या कंबरेला लोडेड पिस्तूल; शिवाजीनगरातून एक अटकेत

By

Jalgaon Crime : शहरातील शास्त्री टॉवर शहर पोलीस ठाण्यासमोरून ‘लोडेड' पिस्तूल लावून हिंडणाऱ्या संशयिताला शहर पोलिसांनी अटक केल्याच्या घटनेला दुसरा दिवस उलटत नाही तोच सोमवारी (ता. ३०) पुन्हा शिवाजीनगर हुडको परिसरात ‘लोडेड' पिस्तूल कंबरेला लावून दहशत माजवणारा मिळून आला आहे.

यशवंत नामदेव पाटील (४७, रा. शिवाजीनगर, हुडको) असे अटकेतील संशयिताचे नाव आहे. या कारवाईने शहरात प्रत्येक गुन्हेगार मग तो नवखा असो की, पिस्तूल स्वस्त अन्‌ सहज उपलब्ध होत असल्याने गुन्हेगार बाळगू लागले आहेत. (One alcoholic criminal arrested with loaded pistol from Shivajinagar jalgaon crime news)

शहरात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली असून प्रत्येक गुन्हेगार आता पिस्तुलाच्या जोरावर आपली गुन्हेगारी चालवतोय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भुसावळ पाठोपाठ जळगावात प्रत्येक दुसऱ्या गुन्हेगाराच्या कंबरेला गावठी पिस्तूल मिळून येत आहे.

शुक्रवारी (ता.२७) शहर पोलीस ठाण्यासमोरून चार काडतूस ‘लोड' असलेली पिस्तूल कंबरेला लावून फिरणाऱ्या किरण दिलीप सपकाळे (वय ३४, शिवाजीनगर गेंदालाल मिल) याला सहाय्यक उपनिरीक्षक विजय निकुंभ, तेजस मराठे यांनी अटक केली होती.

शहरात असे किती पिस्तुलधारी गुन्हेगार हिंडताय, कोण-कोण गुन्हेगार बेकायदा शस्त्र वागवतो याबाबत पोलिसांनी कारवाई करण्याची शहरवासीयांची अपेक्षा आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असे संशयित सहज मिळून येतील, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

कंबरेला पिस्तूल अन्‌...

शिवाजीनगर हुडको परिसरात अट्टल गुन्हेगार गावठी पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याची माहिती सहाय्यक उपनिरीक्षक उमेश भांडारकर, तेजस मराठे यांना मिळाली होती. पोलीस निरीक्षक अनिल भवारी यांच्या सूचनेनुसार गुन्हे शोध पथकातील योगेश इंधाटे, अमोल ठाकूर यांनी घटनास्थळ गाठत संशयिताचा शोध सुरू केला.

शिवाजीनगर हुडको परिसरात यशवंत पाटील हा मद्याच्या नशेत गावठी कट्टा घेऊन फिरत असल्याचे आढळून आले. त्याची अंगझडती घेतली असता, त्याच्याकडे दोन जिवंत काडतूस सापडले. कट्टा व काडतूस जप्त करून त्याला अटक करण्यात आली. पोलीस नाईक योगेश इंधाटे यांच्या फिर्यादीवरून शहर पोलीस ठाण्यात आर्म ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्री. भांडारकर हे तपास करत आहेत.