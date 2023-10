Jalgaon Crime News : यावलला क्षुल्लक कारणावरून एकाचा खून; दुसरा गंभीर जखमी

By

Jalgaon Crime News : चहाच्या टपरीवर सुरू असलेल्या चेष्टा मस्करीतून परस्परविरोधी झालेल्या भांडणातून एकावर चाकूहल्ला केल्याने उपचारादरम्यान मध्यरात्री त्याचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्यावर लोखंडी सळईने मारहाण झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे.

यात परस्परांकडून फिर्यादी दाखल करण्यात आल्या आहेत. (one person killed in yawal in small dispute jalgaon crime news)

या संदर्भातील माहिती अशी, की शहरातील बोरावल गेट परिसरात शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळच्या सुमारास धनगरवाडा येथील राहणारे प्रभाकर आनंदा धनगर (वय ५५) व रामा केशव ढाके (रा. व्यासनगर, यावल) यांच्यात थट्टा-मस्करी सुरू असताना त्याचे रुपांतर भांडणात होऊन रामा केशव ढाके याने हातातील चाकूने प्रभाकर धनगर यांच्यावर हल्ला करीत त्यांना गंभीर जखमी केले.

तातडीने धनगर यांना येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले. प्राथमिक उपचारानंतर जळगाव येथे मध्यरात्रीनंतर उपचारादरम्यान धनगर यांचा मृत्यू झाला. याबाबत प्रभाकर धनगर यांचे भाऊ अशोक आनंदा धनगर यांच्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी रामा ढाके याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

दरम्यान, याच प्रकरणी आशा रामा ढाके (वय ५०, रा. देशमुखवाडा, यावल) यांनी दिलेल्या परस्परविरोधी फिर्यादीत म्हटले आहे, की शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी सव्वासहाच्या दरम्यान फिर्यादीचे पती रामा केशव ढाके हे बोरावल गेट परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी उभे असताना संशयित आरोपी प्रभाकर आनंदा धनगर याने रामा ढाके यांना अश्लील शिविगाळ करीत लोखंडी सळईने फिर्यादीचे पती यांना डोक्यावर, हातापायावर मारहाण करीत गंभीर जखमी केले आहे.

पोलिस निरीक्षक राकेश मानगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार मुजफ्फर खान या दोन्ही घटनांचा पुढील तपास करीत आहेत.