Jalgaon Online Fraud : यू-ट्यूब Subscriptionच्या नावे 3 लाखांचा गंडा

Jalgaon News : शहरातील भोईटेनगरमधील रेल्वे कर्मचाऱ्याला यू-ट्यूब सबस्क्रीप्शनवर ५० व १५० रुपये रिफंडचे आमिष देत तब्बल दोन लाख ९४ हजार ५०० रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली. (Online fraud of Rs 3 lakh by offering refund on YouTube subscription jalgaon fraud crime )

मनोजकुमार सुनहरीलाल राज (वय ४५) यांना सोमवारी (ता. ८) एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉट्सॲप मेसेज आला. त्यात यू-ट्यूब लिंकवर सबस्क्रीप्शन केल्यास आपल्याला प्रत्येकी ५० व दीडशे रुपये मिळतील, अशी बतावणी केली होती.

त्यानंतर मनोजकुमार यांनी लिंकला सबस्क्रीप्शन केले असता भामट्याने टेलिग्रॅमच्या आयडीवर ग्रुप जॉइन करून घेतला. त्या ग्रुपमध्ये ८ ते ११ मेदरम्यान केलेले सबस्क्रीप्शनचे एकूण चार हजार ३५० रुपये दिले. त्यानंतर मनोजकुमार यांनी सांगितलेल्या बँक खात्यात पैसे पाठविले.

नंतर वेगवेगळी कारणे सांगून मनोजकुमार यांच्याकडून सुमारे दोन लाख ९४ हजार ५०० रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली.

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मनोजकुमार राज यांनी मंगळवारी (ता. १६) रात्री अकराला दिलेल्या फिर्यादीवरून जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक विजय ठाकूरवाड अधिक तपास करीत आहेत.