Jalgaon News : रस्त्यावरील उघड्या धोकादायक DP पावसाळ्यात ठरणार घातक

Jalgaon News : राज्य वीज वितरण कंपनीतर्फे शहरातील विविध भागांत वीजजोडणीसाठी डीपी बसविण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या उघड्यात असल्याने धोकादायक ठरत आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी या डीपी दरवाजे लावून बंद करण्याची गरज आहे.

वीज वितरण कंपनीतर्फे शहरात वीज खांबाबर डीपी बसविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे शहराच्या मध्यवर्ती भागातही भररस्त्यावर त्या आहेत. मात्र, त्या खुल्या आहेत. त्यांना दरवाजे बसविण्यात आलेले नाहीत. (Open dangerous DP on road As next to road it will be dangerous in rainy season Jalgaon News)

काहींना दरवाजे आहेत. मात्र, ते बंद केले जात नाहीत. त्यामुळे रहदारीच्या रस्त्यावर ते धोकदायक ठरत आहेत. शहरातील टॉवर चौक ते नेहरू चौक, तसेच इतर रहदारीच्या मार्गावरही अशा अनेक धोकादायक डीपी आहेत.

चौगुले प्लॉट भागातही उघड्या डीपी

शहरातील चौगुले प्लॉट भागातील मारोती मंदिराजवळही उघड्या डीपी आहेत. विशेष म्हणजे या डीपी रस्त्यावर अत्यंत खालच्या भागात खांबावर लावण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा मोठा धोका आहे.

हा सर्व रहदारीचा भाग असून, या ठिकाणाहून लहान शाळकरी मुले ये-जा करीत असतात. त्यामुळे येथे अपघाताची शक्यता आहे. या डीपी ताबडतोब दरवाजे लावून बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी वीज कंपनी अधिकाऱ्याकंडे केली आहे. मात्र, अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

पावसाळ्यात डीपी धोकादायक

आता लवकरच पावसाळा सुरू होत आहे, अशा स्थितीत या उघड्या डीपी धोकादायक ठरणार आहेत. त्यातून शॉर्टसर्किट होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

"चौघुले प्लॉट भागात रस्त्यालगत असलेल्या खांबावरील उघड्या डीपी धोकादायक ठरत आहेत. त्या ताबडतोब बंद करण्यात याव्यात. याबाबत वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा कळविण्यात आले आहे. मात्र, ते दुर्लक्ष करीत आहेत."

-कैलास तिवारी, नागरिक, जळगाव