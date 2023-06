Jalgaon Crime News : Part time job च्या नावाखाली उच्चशिक्षीत तरुणाची फसवणुक

Jalgaon News : पार्ट टाईम जॉब असल्याचे सांगत तरुणाच्या मोबाईलवर लिंक पाठविली. तरुणाने रिचार्जवर अधिक पैसे मिळत असल्याचे अमिष दाखवून तरुणाच्या खात्यातून १ लाख ३५ हजार रूपये परस्पर ऑनलाईन ट्रान्सफर झाल्याची घटना घडली.

जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (In name of part time job Fraud of highly educated youth In name of online recharge quarter of lakh misled Jalgaon Crime News)

शहरातील राधाकिसन वाडी परिसरात भूषण अजित चौधरी वास्तव्यास असून, ते खासगी नोकरी करुन ते कुटुंबाचा उदनिर्वाह करतात. गेल्या १४ एप्रिलला त्यांच्या मोबाईलवर पार्ट टाईम जॉब संबंधित मॅसेज आला होता.

त्यानंतर त्यांच्या व्हॉट्स अ‍ॅपवर एक लिंक प्राप्त झाली. त्यांनी आपला ईमेल आयडी टाकून ती लिंक ओपन केली. त्यानंतर चौधरी यांनी शंभर रुपयांचा रिचार्ज केल्यास त्यांना २४० रुपये, तर ५०० रुपयांचा रिचार्ज केल्यास ९५० रुपये मिळतील, असा मॅसेज प्राप्त झाला.

त्यानंतर पुन्हा एक लिंक पाठविली असताना भूषण चौधरी यांनी ती लिंक क्लिक केली. त्यानंतर त्यावर आपली माहिती भरून चौधरी यांनी शंभर रुपयांचे पेमेंट केले होते.

चौधरी यांनी समोरील व्यक्तीने पाठविलेल्या लिंकवर जावून वेळोवेळी त्यांनी सांगितल्याप्रमणे यूपीआय पेमेंट करुन सुमारे १ लाख ३५ हजार रुपये रिचार्जसाठी पाठविले होते.

परंतु, पैसे पाठवूनदेखील जॉब लागत नसल्याने तरुणाला आपली फसवणुक झाल्याचे लक्षात आले. त्याने जिल्हापेठ पोलिसात तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.