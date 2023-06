Nashik Accident News : समृद्धी महामार्गावर Innova Carचा भयानक अपघात; 4 मयत तर 5 जण अति गंभीर

Nashik News : बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर ११ /०६/२०२३ रोजी मध्यरात्री १२:०४ वाजेच्या सुमारास महामार्ग पोलीस केंद्र सिन्नर हद्दीतील हिंदू ह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर किमी ५५५.८ येथे घोटी बाजू कडून शिर्डी बाजू कडे जाणारी इन्होवा कार क्र MH-19 Y- 6074 हिचे वरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने सदरची कार महामार्गाच्या मध्यभागी असलेल्या संरक्षण भिंतीवर जावून आदळल्याने अपघात झाला.

नातेवाईकांना हज यात्रेला सोडुन येत असताना हा अपघात झाला. अपघाती सर्व जण है शिर्डी येथील रहिवासी आहेत.

(Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray four died and five critically injured in terrible Innova car accident on Samruddhi Highway Nashik News)

सदर अपघातात रज्जाक अहमद शेख (वय-५५) सत्तार शेख लाल शेख (वय- ६५ ३) सुलताना सत्तार शेख (वय - ५० फियाज) दगूभाई शेख (वय 40) हे मयत झाले.

जुबेर रज्जाक शेख (वय-३५) मैरूनिसा रज्जाक शेख (वय-४५) अझर बालन शेख (वय २५) मुस्कान अजर शेख (२२) हे गंभीर जखमी झाले असून जखमींना औषधोपचारासाठी ॲम्ब्युलन्सने सिन्नर येथे पाठविण्यात आले आहे.

अपघात ग्रस्त वाहन रस्त्याच्या कडेला घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे. पोलीस उप अधीक्षक प्रदीप मौराळे यांचे मार्गदर्शनाखाली सहा पोलीस निरीक्षक शशिकांत गिरी, महामार्ग पोलीस केंद्र सिन्नर, महाराष्ट्र सुरक्षा पथक, जलद प्रतिसाद पथक समृध्दी महामार्ग यांनी अतिशय अतिशय जलद घटनास्थळी धाव घेऊन शिताफीने जखमींना अपघात ग्रस्त वाहनातून बाहेर काढून ॲम्ब्युलन्सने सिन्नर येथे खासगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून सर्व जखमींना शिर्डी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे हलविण्यात आले आहे.औषधोपचारासाठी दाखल करून 4 जणांचा जीव वाचविण्यात यश आले.