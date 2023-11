Jalgaon News : सत्तरी गाठलेल्या जलतरणपटूंची तरुणांना लाजवणारी कामगिरी

By

Jalgaon News : नाशिक येथे नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मास्टर गेम्स स्पर्धेत जळगाव शहरातील आणि वयाची सत्तरी गाठलेल्यांसह तरुण जलतरणपटूंनी सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. मिळवून दिले आहे. ॲड. आर. आर पाटील यांच्यासह सतीश लुंकड या तरुणाने सुवर्णपदक पटकावले.

विविध क्रीडा स्पर्धांमधील जलतरणामध्ये खेळाडूंचे संघ सहभागी झाले होते. ( performance of swimmers who reached 70 puts youth to shame jalgaon news )

त्यात ॲड. पाटील आणि सतीश यांचा समावेश होता. सतीश यांनी शंभर, चारशे मीटर, फ्री-स्टाईलमध्ये सुवर्णपदक पटकावले. त्याचवेळी वयाची सत्तरी गाठलेले ॲड. पाटील यांनी शंभर मीटर, ब्रेस्ट स्ट्रोक आणि शंभर मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमध्ये सुवर्णपदक पटकावले.

कौतुकाचा वर्षाव

ॲड. पाटील हे हौशी जलतरणपटू असून वयाची सत्तरी गाठल्यावरही दररोज तासभर पोहण्याची त्यांची रोजनिशी आहे. पोलीस जलतरण तलावावरील प्रशिक्षक कमलेश नगरकर, कमल किशोर मणियार, राजेश नेवे, मनोज झोपे या प्रशिक्षकांचे त्यांना मार्गदर्शन असते.

उतारवयात आपला छंद जोपासून स्पर्धक वृत्तीमुळे जैन उद्योग समूहाचे प्रमुख अशोक जैन यांचे प्रत्येक स्पर्धेसाठी त्यांना प्रोत्साहन असते. नाशिकमध्ये जळगावसाठी पदकांची कमाई केल्याने जळगावच्या जलतरणपटूंकडून त्यांचे कौतुक होत आहे.