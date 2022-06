जळगाव : मागील भांडण उकरून एकाला बेदम मारहाण

By

जळगाव : नशिराबाद येथील हनुमान मंदिराजवळील भवानीनगर येथे मागील भांडणाच्या (Quarrel) कारणावरून एकाला शिवीगाळ करून बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. नशिराबाद पोलिस ठाण्यात याबाबत पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. (person was beaten to death over previous quarrel Jalgaon Crime News)

जळगाव तालुक्यातील नशिराबाद गावातील हनुमान मंदिराजवळील भवानीनगरात शंकर प्रल्हाद जोहरे हा तरुण आपल्या वास्तव्याला आहे. सोमवारी (ता. ६) दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास शंकर जोहरे याला मागील भांडणाच्या कारणावरून गावातील चंद्रकांत मंगा रंधे, अर्जुन चंद्रकांत रंधे, कमलाकर रामकृष्ण रंधे, पांडुरंग मंगा रंधे आणि गोकूळ पांडुरंग रंधे (सर्व रा. भवानीनगर, जळगाव) यांनी मारहाण करून जखमी केले. शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली. जखमी झालेल्या शंकर जोहरे याला जळगाव जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे. शंकर जोहरे यांनी रात्री नशिराबाद पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. त्यांच्या तक्रारीवरून चंद्रकांत रंधे, अर्जुन रंधे, कमलाकर रंधे, पांडुरंग रंधे आणि गोकूळ रंधे (सर्व रा. भवानीनगर, जळगाव) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक अतुल महाजन करीत आहे.

