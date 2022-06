Jalgaon : तरुणीच्या बनावट खात्याद्वारे इंस्टाग्रामवर चॅटींग करत बदनामी

By

जळगाव : इंस्टाग्रामवर (Instagram) तरुणीचे बनावट अकाऊंट (Fake Account) तयार करुन त्यावरुन तिच्याशी परिचित, अपरिचित युजर्स सोबत चॅटिंग (Chatting) करीत बदनामी (Defamation) केल्याची घटना घडली. सायबर पोलिसात गुन्हा (Cyber Crime) दाखल करण्यात आला आहे. (chatting on Instagram through womens fake account then Defamation Jalgaon Cyber Crime News)

एरंडोल येथील एका विद्यार्थिनीचा फोटो वापरून तिचे इंन्स्टाग्रामवर बनावट अकाऊंट तयार केले. या अकाऊंटवरुन संबंधिताने तरुणी असल्याचे भासवत इतरांशी चॅटिंग करून फसवणूक केली. याप्रकरणी तरुणीच्या फिर्यादीवरून सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लिलाधर कानडे हे करीत आहे.

