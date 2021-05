खडसेंना धक्का..भाजपचे पण खडसेसमर्थक ६ नगरसेवक सेनेत !

Political News

सोलापूर : एकतर दुजाभाव करायचा अन्‌ वर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी द्यायची... हा कोणता न्याय म्हणावा..? पालकत्वाची (Guardianship) भूमिका तर दूरच पण विकासाच्या मुद्द्यावरही राजकारण (Politics also on the issue of development) करण्याची अहमहमिकाच सुरू असल्याचा वास येऊ लागला आहे. राज्यकर्ते, सत्ता