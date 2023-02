Jalgaon News : स्वहस्ताक्षरात लिहिली चक्क 51 हजार विक्रमी पत्र!

By

अमळनेर (जि. जळगाव) : निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरणाचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाडळसे धरणाचा समावेश करावा, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पोस्टकार्ड लिहिली आहेत. (Postcards written for inclusion Padalse Dam in Central Govt PM Krishi Sinchan Yojana to speed work Lower Tapi Project jalgaon news)

प्रकल्प लवकर पूर्ण न झाल्यास लाभक्षेत्रातील जनता येणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा इशाराही या पोस्टकार्डातून देण्यात आला आहे.

अमळनेरसह सहा तालुक्यातील शेतकरी, शेतकरी पुत्र, विद्यार्थी, नागरिक यांनी ५१ हजार पोस्टकार्ड आठ भाषेत लिहिली आहेत. पाडळसे धरण हे गेल्या २३ वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहे. धरण गतिमानतेने पूर्ण व्हावे यासाठी सातत्याने समिती आंदोलने करीत आहेत.

स्वहस्ताक्षरात लिहिलेली ५१ हजार विक्रमी पत्र ९ फेब्रुवारीला भव्य मिरवणुकीने पोस्टात टाकण्याचे अभिनव आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पाडळसे धरण जनआंदोलन समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, रणजित शिंदे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Jalgaon News : संगणक परिचालकपदाची परीक्षा घेण्यास नकार; चौकशीची मागणी

या वेळी जनआंदोलन समितीचे हेमंत भांडारकर, निवृत्त पोलिस निरीक्षक हिरामण कंखरे, रामराव पवार, प्रा. सुनील पाटील, महेश पाटील, राजू देसले, नारायण बडगुजर, देविदास देसले आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

या मिरवणुकीत पोस्टकार्ड लिहिणारे, विद्यार्थी, पालक, विविध सामाजिक संघटना व युनियन यांचेसह विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही समितीतर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, पैलाड भागातील रहिवासी शेतकरी प्रताप छबुलाल साळी यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी चक्क स्वतःच्या रक्ताने पोस्टकार्ड लिहिले आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News : पांढरे सोने लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश