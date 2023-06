Jalgaon News : दिराने केला वहिनीसह दोघा मुलांचा स्वीकार! मराठा समाजातील आदर्श विवाह..

By

Jalgaon News : येथील कृष्णापुरी भागातील शिवकॉलनीतील प्रशांत पाटील या युवकाने आपल्या मोठ्या भावाच्या विधवा पत्नीसह दोघा मुलांचा स्वीकार करत आपल्या औदार्याचे व कुटुंबवत्सल वृत्तीचे दर्शन घडवले.

प्रशांतच्या या आदर्शत्वाचे कौतुक होत आहे. (Prashant Patil married to his widow sister in law jalgaon news)

कृष्णापुरी भागातील शिव कॉलनीतील वीज वितरणचे निवृत्त कर्मचारी शिवाजी पाटील यांचा मोठा मुलगा विकास याचे गेल्या वर्षी ब्रेन हॅमरेजने निधन झाले होते. त्यास दोन मुले असून, विधवा सुनेसह मुलांची जबाबदारी शिवाजी पाटील यांच्यावर येऊन ठेपली.

विधवा सुनेला व नातवंडांना शेवटपर्यंत आधार द्यावा, या विचारातून शिवाजी पाटील यांनी आपला लहान मुलगा प्रशांत यास विश्वासात घेऊन प्रस्ताव मांडला. विधवा सुनेशी विवाह करून निरागस बालकांचेही पितृत्व प्रशांतने स्वीकारावे, असा विचार व्यक्त केला.

या परिसरातील नगरसेवक विकास पाटील यांनीही या कामी पुढाकार घेतला. दोन्ही कुटुंबातील प्रमुखांशी बोलणी करून व योग्य ते नियोजन केले. धोनी कुटुंबीयांसह प्रशांतने यासाठी मंजुरी दिल्याने महादेवाचे बांबरुड (ता. पाचोरा) येथील महादेव मंदिरात दोन्ही कुटुंबीयांच्या आपेष्टांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा पार पडला.

प्रशांत पाटील यांनी वहिनीशी विवाह करून भावाच्या दोन्ही मुलांची जबाबदारी स्वीकारून मराठा समाजात एक वेगळा आदर्श निर्माण केल्याने त्याचे कौतुक होत आहे.