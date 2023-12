Jalgaon Municipality: महापालिकेतून आमदारकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी; माजी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांचा समावेश

Jalgaon Municipality : महापालिकेच्या महासभेतून थेट आमदार म्हणून राज्याच्या विधिमंडळात कार्य करण्याची संधी अनेकांना मिळाली आहे. त्यामुळे आमदारकीचा रस्ता जळगाव नगरपालिका आणि आता महापालिकेतून जातो असे म्हणतात. याच परंपरेत आता काही जणांची तयारी सुरू आहे. कोणाला संधी मिळणार हे मतदानाच्या माध्यमातून जनता ठरवेल.

जळगाव पालिका आणि आताच्या महापालिकेतील नगरसेवकपदापासून थेट आमदारापर्यंत पद भूषविले आहे. (Preparation of corporators including former office bearers to enter field of MLA from Municipal Corporation jalgaon news)